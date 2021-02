Koronawirus w szkole! Dzieci z Górska znowu uczą się przed komputerem

Dzieci ze szkoły w Górsku w gminie Zławieś Wielka ponownie uczą się zdalnie. Uczniowie mają tygodniową przerwę w zajęciach stacjonarnych z powodu koronawirusa.

„W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem wśród pracowników szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu w Toruniu i po uzyskaniu zgody gminy Zławieś Wielka, wszystkie oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3 przechodzą na naukę zdalną. O szczegółach zajęć poinformują wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 przez dziennik elektroniczny. Rodzice dzieci poddanych kwarantannie zostaną indywidualnie poinformowani przez pracownika PSSE w Toruniu telefonicznie” - taki komunikat widnieje na stronie Szkoły Podstawowej w Górsku koło Torunia. Zajęcia są zawieszone od 1 do 8 lutego.Jak się okazuje, to jedyna szkoła w regionie, w której od czasu powrotu dzieci do ławek, trzeba było podjąć takie decyzje. - Szkoły zostały bardzo dobrze przygotowane do powrotu najmłodszych uczniów – mówi Marek Gralik, kujawsko pomorski kurator oświaty.Częściowe ograniczenia w nauczaniu stacjonarnym występują w sumie w 20 szkołach na terenie regionu. W domu uczy się 750 dzieci na 58 tysięcy. Podczas badań przesiewowych udało się wychwycić 3 proc. nauczycieli 1-3 na Kujawach i Pomorzu, którzy mieli koronawirusa. Teraz podobne badania mają przejść nauczyciele przedszkolni i ich pomocnicy. Testy dla chętnych będą przeprowadzane po 15 lutego.