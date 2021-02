Pierwszy raport ZDMiKP w sprawie usterek mostu: działania, ekspertyzy

- Decyzja o zamknięciu Mostu Uniwersyteckiego była bardzo trudna, jednak słuszna w świetle przeprowadzonej ekspertyzy - wyjaśniają drogowcy i zdają relację z dotychczasowych działań w sprawie budowli.

Ogólny plan działań naprawczych:KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar oraz nietypową konstrukcję, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami.Obecnie naszym głównym celem jest pilne podparcie obiektu oraz wprowadzenie działań naprawczych aby jak najszybciej przywrócić ruchu na moście.DZIAŁANIA NAPRAWCZE - ZREALIZOWANE :29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty. Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem. Zamknięte zostały również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane bezpośrednio pod fragmentem mostu, który stanowi zagrożenie (wysokość pylonu).29 stycznia br. ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB).1 lutego br.- na obiekcie przeprowadzony została kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas której w obecności Przedstawiciela ZDMiKP dokonano inspekcji uszkodzonego obiektu. Obecnie czekamy na wydanie przez WINB ewentualnych zaleceń lub nakazów co do dalszego postępowania.- podjęto rozmowy z wykonawcą przebudowy ul. Kujawskiej o konieczności zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej, w celu udrożnienia przejazdu tym odcinkiem.2 lutego br.- przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów mostu (Transprojekt Gdański).- analizujemy podjęcie odpowiednich kroków na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.- prowadzimy rozpoznanie w zakresie wykonania podparcia mostu oraz określenia kosztów takiego zabezpieczenia. Dla przyspieszenia działań w tej kryzysowej sytuacji, chcemy wybrać wykonawcę przedmiotowych robót bez organizowania przetargu. Naszym celem jest podparcie obiektu w najbliższych tygodniach.- wykonawca przebudowy ul. Kujawskiej przygotowuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej w obszarze ronda Bernardyńskiego. Celem jest uruchomienie przejazdu ul. Toruńską.W porozumieniu z Wykonawcą niniejszego opracowania zostanie przygotowujemy dwuwariantowy projekt zmian w organizacji ruchu zakładający:I – etap przejazd ul. Toruńską od ronda Bernardyńskiego tylko w kierunku do ronda ToruńskiegoII – etap (uzależniony od postępu robót) – udostępnienie ul. Toruńskiej w obu kierunkachObecnie projektant drogowy opracowuje projekt zmian w organizacji ruchu, a po jego uzgodnieniu z Policją zostanie w najbliższym czasie wdrożony etap I.Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie, wdrożymy następnie również II etap, czyli otworzymy dla ruchu ul. Toruńską w obu kierunkach.Więcej informacji: