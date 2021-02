UTP zaprasza do licytacji dla WOŚP. Najhojniejsza osoba zostanie...rektorem!

Zaszczytne stanowisko przez jeden dzień - ale bardzo aktywnie! - pełnić będzie zwycięzca charytatywnej licytacji, odbywającej się w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze można wpłacać do 6 lutego.

Jednodniowy" Rektor otrzyma od władz uczelni symboliczny akt przekazania stanowiska i kierowania bydgoskim uniwersytetem. Następnie spotka się z prorektorami i kanclerzem UTP. Wspólnie z rzecznikiem prasowym przygotuje się do briefingu prasowego. W planie dnia znajdzie się także zwiedzanie kampusu oraz sesja fotograficzna w rektorskiej todze.- Zachęcamy do licytacji i dzielenia się dobrem. W odpowiedzi na nie, ja podzielę się swoim stanowiskiem i obowiązkami – mówi prof. Marek Adamski, Rektor UTP. Licytować można(do 2 lutego wylicytowano 2800 zł)Licytacja na portalu aukcyjnym potrwa do 6 lutego (sobota, godz. 16:54:36). Dochód z aukcji zostanie przekazany na zakup sprzętu medycznego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Społeczność akademicka wspiera również WOŚP za pomocą wpłat do dedykowanej eSkarbonki UTP TUTAJ (w skarbonce jest już 2976 zł).