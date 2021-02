Oświadczenie drogowców ws. zamknięcia Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Most Uniwersyteckie w Bydgoszczy. Fot. Archiwum

To Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w pełni odpowiada (również prawnie) za bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg na terenie miasta - piszą bydgoscy drogowcy w oświadczeniu wysłanym do mediów. Ich stanowisko to jak czytamy „odpowiedź na medialne doniesienia, przekazywane z bardzo różnych środowisk, które nie były związane z budową przeprawy przez Brdę”.