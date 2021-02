Opinia ws. Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy nie jest stanowiskiem Politechniki Gdańskiej

Most na Trasie Uniwersyteckiej (jw)

Politechnika Gdańska odcina się od opinii swojego wykładowcy w sprawie Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Trasa została zamknięta w miniony piątek.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podjął taką decyzję po otrzymaniu ekspertyzy z Konsultacyjnego Biura Projektowego Krzysztofa Żółtowskiego. Autor opinii jest związany z gdańską uczelnią, jest kierownikiem Katedry Transportu Szynowego i Mostów.Politechnika Gdańska w oświadczeniu wysłanym do mediów zwraca uwagę, że ekspertyza, będącą główną przyczyną zamknięcia mostu, wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztofa Żółtowskiego nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z uczelnią.„Informujemy, że jedynym i wyłącznym podmiotem stojącym za ekspertyzą jest wspomniana firma, a pan dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski nie reprezentuje w omawianym temacie stanowiska Politechniki Gdańskiej” - czytamy w oświadczeniu.„W opinii ekspertów z naszej uczelni, analizy przedstawione w dokumencie pana dra hab. inż. Krzysztof Żółtowskiego nie upoważniają do podjęcia tak radykalnych kroków, jak natychmiastowe, całkowite wyłączenie obiektu z eksploatacji” - napisał w skierowanym do mediów piśmie rzecznik, Maciej Dzwonnik, rzecznik Politechniki Gdańskiej.