Dwumetrowe płuca w Bydgoszczy. Zobacz czym oddychasz!

Już nie tylko posłuchać o zanieczyszczeniu powietrza, ale także na własne oczy je zobaczyć, mogą mieszkańcy Bydgoszczy. W ramach akcji „Zobacz czym oddychasz” na ul. Gdańskiej pojawiły się dwumetrowe płuca.

Model zawiera również czujnik zanieczyszczenia powietrza i numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji.- Z tyłu znajdują się dwa wiatraczki, które przepuszczają powietrze przez tkaninę, no i z czasem tkanina zaciemnia się w wyniku osadzania się na niej zanieczyszczeń powietrza. Podobne zanieczyszczenia dostające się też do naszych płuc. Te najmniejsze z łatwością przedostają się z płuc do naszego krwioobiegu - tłumaczy Kamila Gawrońska-Dickson z Bydgoskiego Alarmu Antysmogowego.- Zachęcamy mieszkańców Bydgoszczy do wymiany pieców. Prowadzimy kampanię informacyjną. Stworzyliśmy stronę internetową bydgoskialarmsmogowy.pl, gdzie zamieściliśmy wszystkie informacje na temat dofinansowań, przepisów i tego, jak zgłaszać Straży Miejskiej spalanie śmieci oraz zadymianie - dodała.Model będzie można oglądać przez dwa tygodnie. Akcja obejmuje łącznie 18 miast.