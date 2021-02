Lokalne organizacje czekają na 1 procent! Są równie pewne jak duże!

Wystartowała kampania „1 proc. zostawiam we Włocławku”. Ma zachęcić mieszkańców do przekazania części podatku na lokalne Organizacje Pożytku Publicznego.

W tym roku uprawnionych do pozyskiwania środków jest 28 organizacji, które wspierają osoby niepełnosprawne, seniorów, edukację dzieci i młodzieży, ekologię czy zwierzęta.- Myślę, że największą bolączką naszych lokalnych organizacji jest to, że większość z nas -jeżeli już podejmuje chęci odpisani jednego procenta podatku - zwykle myśli, że najbardziej pewne, najbardziej sprawdzone i rzetelne są te duże organizacje. Chciałam tutaj Państwa uspokoić i zapewnić, że te, które są w wykazie i mają status OPP - nawet najmniejsze organizacje - są równie sprawdzone i pewne - powiedziała Honorata Maj - dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.Wykaz włocławskich organizacji, którym można przekazać 1 proc. procent podatku znajduje się na stronie Urzędu Miasta.