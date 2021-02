I nastała ciemność. Enea znów wyłącza lampy w Bydgoszczy

Spółka Enea Oświetlenie zaczęła wyłączać oświetlenie na terenach spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy. Ratusz nie zamierza płacić za oświetlenie nieswoich gruntów...

Przypomnijmy, że chodzi o 3 tysiące lamp znajdujących się w miejscach nie zarządzanych przez samorząd. Szefowie spółdzielni twierdzą, że to urząd miasta - zgodnie z ustawą - powinien płacić za oświetlenie ich obszarów, bo to miejsca publiczne.- Wyłączyliśmy 141 punktów świetlnych - informuje tymczasem rzeczniczka Enea Oświetlenie Elżbieta Marolewska.- Te punkty znajdowały się na terenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w liczbie 49 sztuk i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w liczbie 92 sztuk. Planowaliśmy wyłączanie oświetlenia w ciągu 3 - 4 dni roboczych. Dziś widzimy, że potrwa to dłużej. Musimy podjechać do każdego słupa i ręcznie wyłączyć każdą lampę. Sytuacja jest dodatkowo skomplikowana poprzez to, że to oświetlenie w dużej mierze jest połączone z oświetleniem na terenach zarządzanych przez prezydenta Bydgoszczy, na które mamy podpisaną umowę do końca tego roku - powiedziała Elżbieta Marolewska.Miasto będzie płacić za lampy oświetlające miejskie placówki, nawet jeśli słupy stoją na terenie spółdzielni, może być więc tak, że na jednej ulicy zgaśnie w najbliższych dniach tylko część lamp.Obie strony sporu kompetencyjnego - ratusz i spółdzielnie - wskazują, że to sprawa między tą drugą stroną a Eneą.Władze Bydgoszczy po inwentaryzacji lamp zadeklarowały płacenie tylko za swoje tereny. Posiłkują się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiciele spółdzielni podkreślają, że to tylko opinia.W większości miast i gmin w Polsce samorządy płacą za oświetlenie znajdujące się na terenach spółdzielni mieszkaniowych.