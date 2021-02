Specjalna Szkoła Podstawowa nr 13 w Grudziądzu nie zostanie zlikwidowana. Po protestach rodziców i sprzeciwie części radnych taką decyzję podjął prezydent miasta Maciej Glamowski.

- Przyjmuję oczywiście argumenty racjonalne i ekonomiczne, ale też jestem ojcem i przyjmuję argumenty rodziców i absolutnie solidaryzuję się zarówno z uczniami, rodzicami jak i nauczycielami w tej placówki. Wszyscy się uczymy i jest to myślę dobry występ do debaty na temat kształtu systemu edukacji w Grudziądzu, ale nie tylko. Systemu edukacji i sposobu finansowania szkolnictwa także w Polsce - powiedział Maciej Glamowski.Szkoła, do której uczęszcza 57 niepełnosprawnych dzieci miała zostać zlikwidowana. Na to rozwiązanie nie zgodzili się rodzice, którzy kilka dni temu protestowali w obronie placówki.