Terytorialsi z Torunia mają nowego patrona. To kpt. Eugeniusz Konopacki

Imię kapitana Eugeniusza Konopackiego otrzymało oficjalnie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Nowy patron nadany został na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. - Jesteśmy dumni, że rozpoczynamy historię naszego Centrum z taką tożsamością i takimi tradycjami. To jest zobowiązanie, któremu musimy sprostać - mówi komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu płk Krzysztof Leszczyński.Kpt. Eugeniusz Konopacki urodził się 11 stycznia 1906 roku w Werbie. Był prawnukiem Szymona Konopackiego, polskiego poety i pamiętnikarza. Swoją przygodę z mundurem rozpoczął w 1930 roku wstępując do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Kapitan Konopacki, ps. „Trzaska" był m.in. Komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola".Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu funkcjonuje od 2018 roku. Głównym zadaniem jednostki jest przygotowanie żołnierzy, zarówno WOT, jak i zawodowych do sprawowania funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.