Wolontariusze zbierają, a nawet latają. WOŚP gra pomimo pandemii [wideo, zdjęcia]

Koncerty i licytacje transmitowane w Internecie, przejazdy zabytkowych samochodów albo wozów ochotniczej straży pożarnej, biegi i rajdy piesze i wiele innych wydarzeń. W niedzielę (31.01) trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, atrakcji nie brakuje także w naszym regionie.

BYDGOSZCZ

TORUŃ

REGION

W Bydgoszczy na ulice wyszło 600 wolontariuszy. Organizatorzy zapraszają do sieci, bo tam od 12.00 jest transmitowany specjalny koncert (bez udziału publiczności). W tym roku bydgoski finał zorganizowano w Miejskim Centrum Kultury. Wszystko, co wydarzy się na tamtejszej scenie można śledzić na stronie bydgoskiego sztabu (wosp.bydgoszcz.com). Tam też można brać udział w licytacjach. W ramach wielkoorkiestrowych aukcji kupić można m.in.: zaproszenie na prapremierę filmu „Miasto", spacer lub przejażdżkę z poseł Iwoną Kozłowską, okulary Jurka Owsiaka z doborem szkieł oraz karmienie lemurów w bydgoskim zoo. Ale to nie wszystko.Ponadto o godz. 10.30 wyruszyła z parkingu Pesy przy ul. Pileckiego Retro Karawana. Kilkadziesiąt historycznych pojazdów wyruszyło w objazd Bydgoszczy i okolic. Uatrakcyjniają finał i zbierają datki.W Toruniu organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, który dostępny jest dzięki transmisji w Internecie z Centrum Kultury Dwór Artusa (wosp2021torun.pl). - Program zdominują jak zawsze koncerty - powiedział Marcin Centkowski z toruńskiego sztabu WOŚP. - Poza zespołami dziecięco-młodzieżowymi takimi jak „Baby Jagi” czy „Hulaj Noga” będzie można między innymi wysłuchać zespołu „Paraliż Band”, uczniów ze Szkoły Muzycznej w Toruniu. Będzie z nami Teatr Tańca Akro, przeprowadzimy doświadczenia z Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, zajrzymy do Muzeum Podróżników i Muzeum Toruńskiego Piernika. Zwiedzimy Toruń w wersji wirtualnej z Domem Legend Toruńskich, porozmawiamy o ekologii, klimacie z naukowcami - wylicza Marcin Centkowski. - Dziękujemy też wszystkim dobrym aniołom, które chciały nam przekazać przedmioty na licytację. To m.in. rzeczy z autografami Kamila Stocha, album z autografem Dariusza „Tigera” Michalczewskiego, książka Stanisława Lema z 1957 z autografem autora - dodaje.Odbędzie się także tradycyjna „Ściskawa”, która od lat jest znakiem rozpoznawczym toruńskiego finału WOŚP. Tym razem w wersji online. W serduszku znajdą się filmiki i zdjęcia nadesłane przez wszystkich chętnych. Przy pomniku Flisaka na Rynku Staromiejskim stanie mobilna kamera. Spacerowicze będą mogli nagrać swoje wypowiedzi na temat corocznej zimowej akcji. Wszystkie szczegóły toruńskiej orkiestry na stronie: http://wosp2021torun.pl/„Idziemy – Biegamy – Gramy – Pomagamy dla WOŚP” – pod takim hasłem odbywał się w niedzielę pieszy rajd i trening biegowy z podbydgoskiej Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej, organizowany przez Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza.Dystans z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej Szlakiem bł. Czesława Jóźwiaka to łącznie 16 km. Piechurzy wystartowali z dwóch miejsc – jedna grupa o godz. 9.00 z leśnictwa Bielice (na wysokości lotniska), a druga o godz. 10.00 z Brzozy. O godz. 11.15 z również z Brzozy wyruszyli biegacze. Po finale w Nowej Wsi Wielkiej wszyscy uczestnicy zostaną odwiezieni autokarami do miejsc, gdzie rozpoczęli swój szlak czy bieg.W Inowrocławiu tegoroczny finał przebiega pod hasłem - „Pokaż, że masz serce, a My Cię nagrodzimy”. Jak nas zapewniła Marlena Jankowska z inowrocławskiego sztabu orkiestry, upominki przygotowano dla każdego ofiarodawcy. - Chodzi o to, że osoba która wrzuci datek do puszki i otrzyma naklejkę z serduszkiem, będzie mogła przyjść do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, a my nagrodzimy ją upominkiem – zapowiada. W programie finału WOŚP będą m.in. koncerty na żywo, transmisja rozpocznie się o godz. 16.00. Inowrocławski finał zakończy światełko do nieba - niespodzianka.Symbolem mogileńskiego finału WOŚP jest w tym roku autobus „Latający Wolontariusz". Jak nas zapewnił Arkadiusz Renk z Mogileńskiego Domu Kultury, odwiedzi on wszystkie wsie i osady gminy Mogilno. - Będzie muzyka i gorąca czekolada. Przez całą niedzielę staramy się dotrzeć do wielu miejscowości, w których Orkiestra zagra często po raz pierwszy – zapowiada.W Żninie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grać będzie do późnego wieczora, a przygotowany przez Żniński Dom Kultury program - jak nam powiedziała jego dyrektor Magdalena Zygmunt - na przekór pandemii, wcale nie jest uboższy niż w latach poprzednich. - Przez cały dzień będą występy żnińskich artystów online na naszym fanpage’u co pół godziny. Około godz. 18.00 ulicami Żnina przejadą wozy ochotniczej straży pożarnej, będzie to tzw. mobilne światełko do nieba, dzień zakończy bieg z udziałem grupy samorządowców – zapowiada.Jeżdżą rowerem, biegają i spacerują z kijkami - w ten sposób mieszkańcy Świecia włączyli się w 29. finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Wszystko odbywa się na miejskim stadionie. Ponadto kilkunastu śmiałków z grupy CSW MORSY kąpało się w jeziorze Deczno koło Świecia dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Podczas tegorocznego finału WOŚP w całej Polsce zbierane są pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.