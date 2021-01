Radni PiS o Moście Uniwersyteckim: Potrzebne są konkretne działania

Bydgoscy radni klubu PiS obawiają się o los Mostu Uniwersyteckiego. Mają szereg pytań i chcą zdecydowanych działań prezydenta miasta Rafała Bruskiego.

Most od wczoraj jest zamknięty, ponieważ ekspertyza wykazała uszkodzenie mocowania want podtrzymujących konstrukcję.- Fragmenty ekspertyzy, które poznaliśmy, budzą szereg obaw - powiedziała radna Grażyna Szabelska.- Jeżeli ekspert wskazuje, że aktualny stan mostu grozi awarią, która może doprowadzić do katastrofy budowlanej, to myślę, że stosowne byłoby skonsultować to również z wykonawcą mostu. Stosowne byłoby również powołanie sztabu kryzysowego, którego zadaniem byłoby pilnować, by wszystkie prace i decyzje związane z mostem były w odpowiednim tempie, trybie i czasie - powiedziała Grażyna Szabelska.Radni chcieliby także szybkich decyzji władz miasta w kwestii powstałych utrudnień w ruchu.- Mamy ekspertyzę, plany kolejnych ekspertyz, później remontów - to wszystko będzie trwało, tymczasem trzeba działać tu i teraz, więc istotne jest zaproponowanie jakichś konstruktywnych rozwiązań, żeby miasto nie stanęło, zwłaszcza Górny Taras: Wyżyny, Kapuściska, Wzgórze Wolności, Glinki. Proponujemy żeby postawić na komunikację tramwajową. Istotne byłoby zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów w godzinach szczytu. Tworzą się korki. Sądzę, że niestety od poniedziałku czekają nas jeszcze większe utrudnienie - powiedział Szymon Róg.Jak podkreślił radny, to nie pierwsze potknięcie drogowców, wobec których należy stosować surowsze kary.Oddany do użytku w grudniu 2013 r. most, budowany był, kiedy dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej był Mirosław Kozłowicz - obecny zastępca prezydenta Bydgoszczy.