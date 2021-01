Wiadomo już kto niszczył kapliczki w Kalwarii Pakoskiej, a przyczyna?

Trwające od kilku tygodni śledztwo pakoskich policjantów w sprawie zniszczenia napisami kilku kalwaryjskich kapliczek zakończyło się znalezieniem sprawców.

Jak nam powiedziała Izabela Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, kapliczki pomalowali nudzący się nastolatkowie.– Okazało się, że są to osoby nieletnie. Dziewczyna i chłopak w wieku 14 lat. Zostali oni przesłuchani na okoliczność tych uszkodzeń. Powiedzieli, że powodem takiego zachowania była nuda. Policjanci materiały zebrane w tej sprawie kierują do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – powiedziała Izabela Drobniecka.O karze, jaka spotka nastolatków, zadecyduje Sąd Rodzinny w Inowrocławiu.