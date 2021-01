Nowy, systemowy i proekologiczny. Dworzec kolejowy w Janikowie [zdjęcia]

Nowy dworzec kolejowy został w piątek otwarty w Janikowie koło Inowrocławia. Obiekt został zrealizowany w miejscu dawnej stacji; inwestycja kosztowała około 5 mln zł brutto - poinformował rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger.

Dworzec składa się z dwóch pawilonów mieszczących części pasażerską i komercyjną, przykrytych wspólnym zadaszeniem, nad którymi góruje wieża o wysokości 8 m z podświetlanym zegarem. W części pasażerskiej znajdują się niewielka poczekalnia, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów, gabloty z rozkładem jazdy oraz system informacji głosowej, a także toalety. Pod wiatą, na obu końcach budynku, umieszczono stojaki rowerowe ze stacją naprawy rowerów.Przy projektowaniu i budowie dworca zadbano, aby nie było barier architektonicznych. W obiekcie znalazły się oznakowania w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe i toaleta dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano też m.in. monitoring.Na dachu dworca umieszczono panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 KWp. Wytwarzają one w ciągu roku około 2700 kWh energii elektrycznej, co przyczyni się to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 2500 kg/rok. Zainstalowano pompę ciepła do ogrzewania budynku, a także energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą.Przed budynkiem dworca powstała nowa nawierzchnia z płyt betonowych i kostek brukowych ze ścieżkami dla osób niedowidzących i niewidomych, a także wytyczono 12 miejsc parkingowych, w tym po jednym miejscu dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami.„Dzięki otwarciu zmodernizowanego dworca w Janikowie województwo kujawsko-pomorskie zyskało nowoczesny i proekologiczny budynek spełniający wszystkie standardy obsługi podróżnych. Konsekwentnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Umożliwia to Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego rząd polski przeznacza do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców. Ten program przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.Członek zarządu PKP SA Ireneusz Maślany podkreślił, że dworzec w Janikowie to pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obiekt, który został otwarty po modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.Budowa nowego dworca w Janikowie kosztowała około 5 mln zł brutto. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane wykonało konsorcjum firm Heli Factor sp. z o.o. i Merx sp. z o.o.W województwie kujawsko-pomorskim, w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, PKP wybudują i zmodernizują jeszcze osiem dworców kolejowych. W części z nich, czyli obiektach w Kołodziejewie, Mogilnie i Złotnikach Kujawskich trwają już prace budowlane.