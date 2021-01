Kasztanowce zostaną wycięte, bo powstanie rondo. Mieszkańcy walczą o drzewa

Mieszkańcy Strzelna (powiat mogileński) sprzeciwiają się wycince 11 kasztanowców przy ul Kolejowej. Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma w tym miejscu powstać rondo.

O obronę kasztanowców mieszkańcy walczą już od dwóch lat. Ostatnio z prośbą o pomoc w ratowaniu drzew zwrócili się do posłanek Urszuli Zielińskiej z Zielonych i Magdaleny Łośko z Platformy Obywatelskiej. Posłanki wystąpiły z interwencją, jednak na próżno.- Niestety Generalna Dyrekcja nie przychyliła się do naszego wniosku. Wskazują jedynie na możliwość wprowadzenia nowych nasadzeń na skrzyżowaniach ul. Kolejowej z ul. Raj i ul. Kolejowej z ul. Sportową – mówi Magdalena Łośko. - Ubolewamy nad tym, bo rondo poprawi bezpieczeństwo w samym Strzelnie, ale na pewno nie rozwiąże ruchu tranzytowego przez miasto – dodaje.- W Strzelnie nie mamy tylu drzew, żeby można było regenerować w jakiś sposób płuca, to jest jedyna oaza. Bardzo bym chciała, żeby te drzewa zostały i ławeczki też. Strzelno już pozbyło się tylu pięknych drzew, ulice są naprawdę opustoszałe – ubolewają mieszkańcy.Obwodnica Strzelna ma - zgodnie z obietnicą rządu - powstać do końca 2030 roku.