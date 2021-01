Uderzenie było tak silne, że 22-latek zginął na miejscu. Po wypadku w Jeziórkach

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności wypadku w miejscowości Jeziórki (powiat brodnicki), w którym zginął 22-letni kierowca.

Do tragedii doszło w środę, kilka minut przed godz. 19.00, na drodze wojewódzkiej nr 560.- Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia ustalili, że doszło do zderzenia opla astry i citroena berlingo. Niestety uderzenie było tak silne, że 22-letni kierowca opla zginął na miejscu – relacjonuje asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Brodnicy.34-letni mężczyzna, który kierował berlingo przetransportowany został do szpitala.