„To jest torturowanie kobiet”. Protest w Toruniu dot. opublikowania wyroku TK [wideo]

„To jest wojna”, „rewolucja jest kobietą” - krzyczeli uczestnicy manifestacji na toruńskiej Starówce.

Przed godziną 16.00 Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.– To nie powinno mieć miejsca, to zmuszanie kobiet do rodzenia chorych, półmartwych, martwych dzieci, to jest wbrew Konstytucji, to jest torturowanie kobiet – mówiła jedna z uczestniczek.Protest zorganizowały Toruńska Brygada Feministyczna i Manifa Toruńska.Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że „zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany w środę w Dzienniku Ustaw”.Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach.Przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem przestępstwa m.in. gwałtu.