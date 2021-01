Szykuje się turystyczny przebój w Bydgoszczy. Stare auta i nie tylko!

Na terenie Exploseum powstanie Bydgoskie Centrum Klasycznej Motoryzacji i Techniki. List intencyjny w tej sprawie podpisali w środę (27.01) przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Bydgoskie Klasyki.

Obie strony deklarują chęć współpracy oraz dołożenie wszelkich starań, by centrum powstało w Bydgoszczy jak najszybciej. Miejsce ma zrzeszać fanów klasycznej motoryzacji.Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki to grupa entuzjastów z różnych środowisk motoryzacyjnych. Organizuje cykliczne imprezy integrujące miłośników old i youngtimerów, niezależnie od marki i modelu.Dział Historii Techniki Muzeum Okręgowego, który reprezentuje Exploseum, gromadzi obiekty pozyskane z bydgoskich zakładów przemysłowych. Placówka posiada m.in. kolekcję rowerów oraz motorowerów produkowanych w Romecie, legendarnej rowerowej fabryce, która działała dawniej w Bydgoszczy.