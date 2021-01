Uczą młodych szanowania wody, a młodzi później uczą starszych

Eko-lekcje, pokazy, konkurs, sprzątanie rzek i jezior. Wody Polskie rozpoczynają akcję „Szkoła przyjazna wodzie - Aktywni Błękitni”.

Weźmie w niej udział 2 tysiące uczniów z 17 szkół. Cel to przede wszystkim edukacja dzieci.– Na pewno będzie ten efekt, że uczniowie będą wracać po lekcjach do domu, będą rodzicom opowiadać, gdy nauczą się tych dobrych nawyków. Może powiedzą: mamo włączaj zmywarkę gdy jest pełna, tak samo z pralką. To są czasami bardzo proste rzeczy o których nie mamy zielonego pojęcia. Nie wiemy ile wody zużywa się do produkcji jedzenia. Gdy wyrzucamy jedzenie - marnujemy też wodę – mówi Damian Klich z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.Teraz trwa inauguracja akcji - ze względu na pandemię: online. Szkoły, które biorą udział w tym projekcie otrzymają certyfikat „Szkoły przyjaznej wodzie”.Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio PiK.