Koniec Komunalnika w Bydgoszczy! Umowa z firmą wywożącą śmieci rozwiązana

Miasto Bydgoszcz wypowiedziało umowę firmie Komunalnik wywożącej śmieci. - Od 14 lutego umowa przestanie obowiązywać - poinformował na dzisiejszej sesji prezydent Rafał Bruski.

Dolnośląska firma, która od 1 kwietnia 2020 roku z dużymi problemami odbierała śmieci z bydgoskich osiedli, w środę rano dostała wypowiedzenie umowy. Powód? Zbyt wiele przypadków niewywiązywania się z obowiązków, o czym świadczy 4,5 mln zł kar umownych nałożonych na Komunalnika.Jak poinformował na sesji Rady Miasta prezydent Rafał Bruski, umowa ma przestać obowiązywać od 14 lutego. Do tego czasu Komunalnik będzie świadczył usługi.Radni Prawa i Sprawiedliwości pytali, dlaczego tak późno miasto zdecydowało się na rozwiązanie umowy z Komunalnikiem. Grażyna Szabelska przypomniała, że Klub PiS od początku wskazywał na brak profesjonalizmu tej firmy i zabiegał o rozwiązanie umowy. - My też od samego początku mówiliśmy o nieprawidłowościach, dlatego spotkamy się z Komunalnikiem w sądzie - odpowiadał Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy. Zapewnił, że miasto - w związku z tą sytuacją - nie przewiduje zmian w opłatach za odbiór śmieci dla mieszkańców.Miasto zamierza powierzyć spółce Pro Natura zadanie wyposażenia miasta w pojemniki na śmieci. Chce przeznaczyć na ten cel 6 mln zł z budżetu Bydgoszczy. Pozwoli to w przyszłości uniknąć problemów przy zmianie firm odbierających odpady komunalne.