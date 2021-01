Kontrowersje wokół akcji szczepień przeciw COVID-19 w szpitalu we Włocławku

W ubiegłym tygodniu szpital we Włocławku otrzymał ponad tysiąc dawek szczepionki z krótkim terminem ważności, bo w jednej z hurtowni doszło do ich rozmrożenia. Szpital w trybie nagłym poszukiwał chętnych na szczepienia. Zaszczepione miały zostać także osoby spoza grupy „0” i poza kolejnością wynikającą z harmonogramu szczepień.

Konferencję w tej sprawie zorganizowała przed szpitalem poseł Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości.- Z doniesień medialnych wiemy, że szpital miał poszukiwać chętnych, którzy by się zaszczepili, że wręcz płynęły informacje, że „po znajomości”. Włocławski szpital jest jednym z 27 szpitali węzłowych w kraju, a także jednym z 19 szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, który wykonuje szczepienia populacyjne. Dlaczego w sytuacji konieczności pilnego wykorzystania dawek szczepionki szpital nie skontaktował się z POZ we Włocławku, aby objąć szczepieniami oczekujących seniorów 80 plus? Mamy dużo wątpliwości i mamy wiele pytań do pani dyrektor szpitala - powiedziała na konferencji poseł Joanna Borowiak.Według posłanki w szpitalu powinna zostać przeprowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, aby sprawdzić, kto dokładnie został zaszczepiony.Pula 1080 szczepionek z krótkim terminem ważności, która w czwartek trafiła do szpitala we Włocławku była pulą dodatkową - wyjaśniała na konferencji prasowej dyrektor lecznicy Karolina Welka. Jak podkreśliła była to sytuacja nagła.- Nasza koordynator szczepień otrzymała telefon z jednej z hurtowni, że rozmroziło im się 1080 dawek szczepionek. W związku z tym, że nie mogli znaleźć zainteresowanych do wykorzystania tej partii, wykonali telefon do naszego szpitala - powiedziała Karolina Welka.Z tej dodatkowej puli zaszczepione zostały osoby z grupy „0” oraz takie, które w sobotę pojawiły się w placówce, bo - jak powiedziała dyrektor - usłyszały o akcji masowych szczepień.- Siłą rzeczy przekazuje się drogą od ust do ust informacja, że szpital robi jakieś masowe szczepienia. Do godz. 12:00 w sobotę informowaliśmy o tym, że tylko i wyłącznie osoby z grupa „0”, medycy. Tych szczepionek zostało wówczas jeszcze około 500 sztuk - powiedziała dyrektor szpitala.Wówczas zdecydowano się na szczepienie m.in. osób zainteresowanych ze szpitalnej poczekalni. Dyrektor nie umiała określić, czy wszystkie zaszczepiony osoby były z grupy „1”, czyli seniorów.- Większość tych osób, to osoby starsze - powiedziała Welka. Przyznała jednak, że szczepione były po prostu osoby chętne, które zgłosiły się wówczas do szpitala. Szpital informował o dodatkowej partii szczepionek w mediach społecznościowych.W jej ocenie wszystkim w szpitalu - dyrekcji, jak i personelowi przyświecały czyste intencje. Szczepionki przyjęto dlatego, aby się nie zmarnowały. Dyrektor wskazała, że nie były w placówce szczepione żadne osoby znane, a cała akcja była transparentna.Dyrektor placówki nie rozumie zarzutów w kierunku władz i personelu szpitala. - Chciałabym serdecznie podziękować za sprawnie przeprowadzoną szybką akcję. Staraliśmy się pomóc. Nie wiem, czy gdyby dziś zadzwoniła do nas hurtownia z podobnym problem, zdecydowałabym się postąpić tak samo - dodała.Odpowiadając na wcześniejsze pytanie poseł Joanny Borowiak dlaczego włocławska lecznica jako szpital populacyjny nie zgłosiła nadwyżki szczepionek do POZ, by zostały wykorzystane dla osób z grupy „1”, Karolina Welka wyjaśniła, że włocławski szpital jest zgłoszony tylko jak węzłowy, czyli do szczepienia grupy „0”.Tak sprawę przedstawia Ministerstwo Zdrowia.- Szpital w środę wieczorem otrzymał informacje o możliwości zamówienia szczepionek na weekend. Potwierdził zainteresowanie dodatkową partią i w czwartek złożył zamówienie na 1170 dawek. W czwartek wieczorem otrzymał dostawę szczepionek. Termin przydatności był do poniedziałku do godz. 12. Podkreślam, że taką możliwość miało kilka podmiotów i część z nich, podobnie jak szpital z Włocławka, skorzystała. Nikt nie był do zamówień namawiany czy zmuszany. Szpital sam podjął decyzję. Sam też określił wielkość dostawy - przekazał rzecznik prasowy resortu Wojciech Andrusiewicz.Zdaniem dyrektor włocławskiego szpitala w komunikacie resortu znajdują się informacje nieprawdziwe. Nie chciała jednak podać nazwy hurtowni, która miała przekazać szczepionki.