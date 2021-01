Tlenowa inwestycja w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim [wideo]

Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim ma własny generator tlenu i nowoczesną instalację rozprowadzającą go do łóżek pacjentów. Fot. Janusz Wiertel

Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim ma własny generator tlenu i nowoczesną instalację rozprowadzającą go do łóżek pacjentów. We wtorek oficjalnie oddano wartą blisko 2 mln zł inwestycję.

W uroczystości udział wzięli także senator Józef Łyczak, przedstawiciele minister Anny Gembickiej oraz starosta aleksandrowski. Placówka od jesieni pełni rolę tzw. jednostki covidowej i dysponuje 110-ma łóżkami dla takich chorych.- Zmieniło się bardzo dużo, zwłaszcza w leczeniu tlenoterapią z jaką przede wszystkim mamy do czynienia przy chorobie COVID-19, ale nie tylko, bo nawet jeśli pandemia koronawirusa ustanie przy każdym szpitalnym łóżku będzie zapewniony dostęp do tlenu a lekarze możliwość szybkiej reakcji i leczenia - powiedział Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.- Z pacjentami covidowymi pracujemy od 12 listopada. Były kłopoty z tlenem, bo nie ukrywajmy, że butle tlenowe na sali chorych to jest zagrożenie, bo butla może gdzieś upaść, może się o nią ktoś uderzyć. W tej chwili mamy ten problem rozwiązany. Pacjentów, niestety, mamy sporo - dodał koordynator oddziału covidowego w aleksandrowskim szpitalu.- Od dwóch miesięcy mamy 1250 osób w szpitalach. To bardzo dużo. Na południu Polski ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza, ale niestety u nas zatrzymała się. Jeżeli będą ku temu odpowiednie warunki będziemy odmrażać kolejne miejsca w szpitalach. Tutaj w Aleksandrowie Kujawskim również - podsumował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.W uroczystości udział wzięli także senator Józef Łyczak, przedstawiciele minister Anny Gembickiej oraz starosta aleksandrowski.