Kolejne ognisko ptasiej grypy na fermie drobiu, tym razem powiat chełmiński

To już czwarte ognisko wykryte na fermach drobiu w regionie w ostatnich tygodniach. Fot. Nadesłana

Służby sanitarne stwierdziły ognisko ptasiej grypy w hodowli 30 tys. kur w powiecie chełmińskim - poinformował we wtorek Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. To już czwarte ognisko wykryte na fermach drobiu w regionie w ostatnich tygodniach.

– To kolejny przypadek tej choroby w województwie kujawsko-pomorskim. Tym razem mówimy o 30 tys. kur. Działa sztab kryzysowy. Sytuacja jest monitorowana. Pracują służby weterynaryjne. Podjąłem decyzję o wprowadzeniu stref: zapowietrzenia oraz zagrożenia ptasią grypą. Ponadto, zobowiązałem m.in. straż łowiecką i rybacką do przeszukania dwóch zbiorników wodnych znajdujących się na terenie powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego - powiedział cytowany w komunikacie wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



Strefa zapowietrzenia to obszar w obrębie 3 km od miejsca ogniska. Natomiast teren w promieniu 10 km to obszar zagrożony ptasią grypą. Na terenie zapowietrzonym właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym, w sąsiednich gospodarstwach i z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.



To już czwarte ognisko ptasiej grypy w województwie wykryte w styczniu w hodowlach drobiu. Wcześniej ogniska stwierdzono na fermach: 11 tys. indyków w powiecie grudziądzkim, 30 tys. indyków w powiecie inowrocławskim i 30 tys. kur w powiecie inowrocławskim.



Przed kilkoma dniami w powiecie toruńskim znaleziono trzy martwe łabędzie, które też były zarażone wirusem ptasiej grypy.