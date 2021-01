Mieszkańcy Inowrocławia mogą wnioskować o zwrot nadpłaty za wywóz odpadów

Ten fakt potwierdziło dziennikarzowi Polskiego Radia PiK Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

Sprawa dotyczy podwyżki opłaty za wywóz śmieci, którą Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła w październiku 2017 roku.Niedawno pieniądze odzyskał Jacek Olech, były wiceprezydent Inowrocławia. O zwrot nadpłaty starał się już w 2019 roku.– Po wcześniejszej decyzji prokuratury w Inowrocławiu oraz WSA naczelny sąd w sposób ostateczny i prawomocny orzekł, że ta uchwała jest nieważna. Na tej podstawie mogłem wystąpić do prezydenta, który musiał zwrócić pieniądze z odsetkami – powiedział Jacek Olech.Spór o nadpłatę ostatecznie rozstrzygnęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.Przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie był Jerzy Jamiołkowski.– Jeżeli uchwała, która mówiła o opłacie wyższej została unieważniona przez sąd, to w sposób naturalny obowiązuje poprzednia uchwała, starsza. Pan Jacek Olech obliczył, że przez 16 miesięcy nadpłacił 64 złote. Wszyscy mieszkańcy, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, z tym, że muszą pamiętać, że obowiązuje pięcioletni okres przedawnienia – powiedział Jerzy Jamiołkowski.– Jeżeli ktoś ma jakieś roszczenia w tej sprawie, to może wystąpić z indywidualnym, uzasadnionym wnioskiem – przekazała nam Adriana Herrmann, rzecznik prezydenta Inowrocławia. Wyjaśniła również, że zmniejszenie puli środków, które są zarezerwowane na ponoszenie kosztów odbioru i przetwarzania odpadów, nie jest w interesie samych mieszkańców, bo może zakończyć się podwyżką tych opłat.