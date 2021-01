Akcja pozbywania się niepotrzebnych rzeczy rozpoczęła się w gminnej bibliotece w Unisławiu.

Każdy może przynieść coś do tak zwanej Galerii „Przydasię”. Osoby, które zdecydują się coś wziąć wrzucają drobne datki do specjalnej puszki. – Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – mówi dyrektor ośrodka kultury Paweł Marwitz.Galeria „Przydasie” jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00 w głównym korytarzu domu kultury. Akcja potrwa do 31 stycznia.