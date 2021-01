Rocznica śmierci biskupa Michała Kozala, patrona Włocławka

78 lat temu, 26 stycznia 1943 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł - związany z naszym regionem - biskup Michał Kozal, męczennik i błogosławiony Kościoła katolickiego.

Przed II wojną światową sprawował funkcję biskupa pomocniczego włocławskiego i rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po wybuchu wojny pełnił obowiązki ordynariusza włocławskiego. Wzywany przez gestapo, biskup Kozal konsekwentnie domagał się uwolnienia więzionych księży i zaprzestania kolejnych zatrzymań.Na początku 1943 roku w obozie w Dachau zachorował na tyfus. Został dobity zastrzykiem z fenolu, zmarł 26 stycznia. Miał 49 lat. Niemcy spalili jego ciało w krematorium. Rodzinie odmówiono wydania prochów, które rozsypano na terenie obozu.Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku, Jan Paweł II przypomniał postać biskupa Michała Kozala w przemówieniu do młodzieży na Westerplatte 12 czerwca. Powiedział, że „moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów” jest potrzebna, by dawać świadectwo w każdym pokoleniu.Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Michała Kozala przypada 14 czerwca, w rocznicę beatyfikacji.Biskup Kozal jest patronem Włocławka, Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz współpatronem diecezji bydgoskiej.W ikonografii jest przedstawiany w stroju biskupim lub w obozowym pasiaku.