Otwierają Centrum Wolności i zbierają podpisy pod ustawą „antylockdownową”

Centrum Wolności Toruń otworzyli na toruńskiej Starówce przedstawiciele Klubu Konfederacji, oddziału partii KORWiN i Ruchu Narodowego. Biuro jest otwarte dla mieszańców, ale ma być również miejscem spotkań różnych środowisk.

- W Centrum mają się odbywać spotkania nie tylko naszego nurtu, ale przede wszystkim środowisk, które są na antypodach światopoglądowych – od partii KORWiN, do Ruchu Narodowego, Konfederacji - zapowiada Kamil Cięgotura z partii KORWiN. - Zauważyłem, że – jeśli chodzi o uniwersytet - to jest problem z dyskusjami otwartymi. Uniwersytet często broni się apolitycznością, a później – gdy jesienią były protesty na ulicach - to je popierał. Dlatego Centrum Wolności ma być takim miejscem, gdzie zamierzamy organizować panele dyskusyjne – dodaje.Otwarcie gospodarki, zniesienie kar za niestosowanie się do obostrzeń ustanowionych rozporządzeniami - to niektóre z zapisów projektu tzw. ustawy „antylockdownowej". Konfederacja rozpoczęła w Toruniu zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem.- Rząd PiS doprowadził do tego, że pewne wybrane przedsiębiorstwa nie mają prawa funkcjonować, podczas gdy inne funkcjonują bez żadnych ograniczeń, choć nie ma między nimi większych różnic, jeżeli chodzi na przykład o ilość ludzi, którzy skorzystają z konkretnych działalności - mówi poseł Artur Dziambor. - Uważamy, że rząd powinien jak najszybciej udostępnić korzystanie z normalności i dlatego jest ta ustawa. Jesteśmy przekonani, że 100 tys. podpisów zbierzemy bardzo szybko – dodaje.Centrum Wolności Toruń działa przy ulicy Piernikarskiej 6. Godzinny otwarcia są na stronach oddziału Toruń partii KORWiN i Klubu Konfederacji Toruń.