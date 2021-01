Zlikwidowane linie autobusowe powrócą! Dla kogo wsparcie? [lista]

Umowy z 39 samorządami w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych podpisał dziś wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie 326 lokalnych połączeń o łącznej długości ponad 13 tys. kilometrów.

Ze wsparcia skorzystało 25 gmin, 13 powiatów i samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego. - To ważne przedsięwzięcie rządowo-samorządowe. Powoduje uruchamianie i odnawianie wygaszonych linii autobusowych, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. - Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy – informują urzędnicy.



Łączne wsparcie z programu kierowane od rządu do samorządów to przeszło 31 milionów złotych.



KOMU PRZYZNANO WSPARCIE?





Gmina Dąbrowa Chełmińska

Kwota dopłaty z Funduszu – 141 644,16 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Kowal

Kwota dopłaty z Funduszu – 246 682,80 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 8





Gmina Gąsawa

Kwota dopłaty z Funduszu - 409 769,10 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 9





Gmina Pruszcz

Kwota dopłaty z Funduszu – 409 949,70 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 13





Gmina Mrocza

Kwota dopłaty z Funduszu – 406 470,96 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 7





Gmina Golub-Dobrzyń

Kwota dopłaty z Funduszu – 711 285,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 6





Gmina Płużnica

Kwota dopłaty z Funduszu – 344 660,40 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 9





Gmina Zbójno

Kwota dopłaty z Funduszu – 225 522,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 6





Gmina Świekatowo

Kwota dopłaty z Funduszu – 164 373,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 6





Gmina Chodecz

Kwota dopłaty z Funduszu – 312 420,90 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 4





Gmina Choceń

Kwota dopłaty z Funduszu – 256 264,80 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 12





Gmina Kcynia

Kwota dopłaty z Funduszu – 119 869,80 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 5





Gmina Grudziądz

Kwota dopłaty z Funduszu – 808 516,41 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 17





Gmina Nowe

Kwota dopłaty z Funduszu – 358 902,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 3





Gmina Wielka Nieszawka

Kwota dopłaty z Funduszu – 423 801,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Czernikowo

Kwota dopłaty z Funduszu – 36 432,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Kruszwica

Kwota dopłaty z Funduszu – 316 852, 17 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 3





Gmina Koronowo

Kwota dopłaty z Funduszu – 190 512,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Łubianka

Kwota dopłaty z Funduszu – 196 490,40 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Zławieś Wielka

Kwota dopłaty z Funduszu – 287 583,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 2





Gmina Tuchola

Kwota dopłaty z Funduszu – 212 307,48 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 2





Gmina Łysomice

Kwota dopłaty z Funduszu – 317 734,20 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 2





Gmina Mogilno

Kwota dopłaty z Funduszu – 171 098,10 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 6





Gmina Szubin

Kwota dopłaty z Funduszu – 102 060,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Gmina Sicienko

Kwota dopłaty z Funduszu – 121 032,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Powiat Lipnowski

Kwota dopłaty z Funduszu – 2 097 145,06 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 25





Powiat Sępoleński

Kwota dopłaty z Funduszu – 528 980,58 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 16





Powiat Rypiński

Kwota dopłaty z Funduszu – 704 016,67 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 18





Powiat Świecki

Kwota dopłaty z Funduszu – 3 586 044,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 18





Powiat Wąbrzeski

Kwota dopłaty z Funduszu – 872 442,60 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 17





Powiat Tucholski

Kwota dopłaty z Funduszu – 458 983,80 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 11





Powiat Włocławski

Kwota dopłaty z Funduszu – 484 928,40 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 3





Powiat Inowrocławski

Kwota dopłaty z Funduszu – 1 270 608,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 8





Powiat Golubsko-Dobrzyński

Kwota dopłaty z Funduszu – 416 679,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 5





Powiat Chełmiński

Kwota dopłaty z Funduszu – 1 023 087,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 4





Powiat Grudziądzki

Kwota dopłaty z Funduszu – 28 648,93 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 1





Powiat Mogileński

Kwota dopłaty z Funduszu – 139 362,96 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 3





Powiat Toruński

Kwota dopłaty z Funduszu – 159 489,00 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 3





Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kwota dopłaty z Funduszu – 12 105 570,26 zł

Liczba linii komunikacyjnych – 67