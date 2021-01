Rozpoczęły się szczepienia seniorów. W niektórych punktach ruszą od wtorku

30 dawek szczepionki na tydzień. Tyle otrzymają punkty szczepień. W poniedziałek zaszczepiono pierwszych seniorów, jednak niektóre punkty zaczną przyjmować pacjentów dopiero po południu, a nawet we wtorek.

To zależy od indywidualnych decyzji w danym punkcie - mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.- Wszystkie punkty szczepień swój rytm szczepień ustalały indywidualnie w porozumieniu z pacjentami. Rzeczywiście część punktów rusza dzisiaj, część jutro, w zależności od tego, jak mają zarejestrowanych pacjentów - seniorów. W tej chwili ze względu na trudności z dostawami mamy informacje, że wszystkie terminy do końca marca się skończyły i apelujemy do osób, które się jeszcze nie zarejestrowały, aby nie wychodziły nie udawały się bezpośrednio do punktów szczepień - powiedziała Barbara Nawrocka.- Szczepienia zaczynamy od godz. 15:00. Wygląda na to, że wszystko odbędzie zgodnie z planem. Szczepionki dotarły po godz. 8:00, także jesteśmy gotowi. Przy osobach starszych 80 plus to się troszkę przedłuży, natomiast tak standardowo myślę, że to nie zajmie więcej niż dwie, trzy godziny - powiedział Szymon Karwowski z przychodni Intercor w Bydgoszczy.W Przychodni „Łomżyńska” w Bydgoszczy szczepienia seniorów przeciwko COVID-19 rozpoczną się od wtorku.- Zrezygnowaliśmy z poniedziałku ze względu na to, że to jest najtrudniejszy dzień w pracy lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ ze względu na dużą liczbę pacjentów zgłaszających się na wizyty i do konsultacji. Szczepienia nie mogą zaburzać naturalnej pracy lekarza rodzinnego. Z drugiej strony chcieliśmy też uniknąć pewnych niedogodności związanych z opóźnieniami w dostawie, ponieważ jest to pierwsza dostawa, szlaki i procedury dopiero dopracowujemy, dlatego szczepienia będą wykonywane we wtorek i w środę po południu. Chcemy też, żeby seniorzy mogli poprosić swoje pracujące dzieci czy wnuki, żeby pomogli im dotarciu do przychodni - poinformował Waldemar Gadziński - lekarz rodzinny, konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej.Gminna Przychodnia Zdrowia w Osiu rozpocznie szczepienia seniorów w poniedziałek po południu. Placówka rano czekała jeszcze na dostawę szczepionek, które miały dotrzeć około południa.- Tak jak w całej Polsce każdy punkt szczepień otrzymuje 30 szczepionek tygodniowo. Do końca marca, jeśli się nie mylę, będzie 300 szczepionek do wykorzystania. Dzisiaj zaszczepimy 6 osób, jutro 24 osoby. Dostaniemy te szczepionki prawdopodobnie około 12:00, szczepienia mamy zaplanowane dopiero na popołudnie. Ogólnie rzecz biorąc jest trochę nerwowo, bo jesteśmy na pierwszej linii frontu i to my kontaktujemy się bezpośrednio z pacjentem i musimy tłumaczyć z jakiego powodu nie ma szczepionek, a to jest w tym przypadku niezależne od nas. Spokojnie mogliśmy szczepić przynajmniej dwa razy więcej osób tygodniowo, ale sytuacja jest taka a nie inna. Musimy to wszyscy zrozumieć i uzbroić w cierpliwość - powiedział Maciej Czuryło, dyrektor przychodni w Osiu.W dwóch przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku, w których są punkty szczepień przeciwko COVID-19 dziś rano trudno było dowiedzieć się czegoś na temat szczepień. Z przychodni przy ul. Kaliskiej nasza reporterka odesłana została do przychodni przy ul. Kilińskiego. Tam usłyszała tylko tyle, że z powodów organizacyjnych szczepienia rozpoczną się we wtorek, a po więcej informacji odesłano do rzecznika Urzędu Miasta.- Szczepionki dotarły do Włocławka. 30 szczepionek otrzymała placówka przy ulicy Kilińskiego i taką samą liczbę otrzymała placówka przy ulicy Kaliskiej. Szczepienia rozpoczną się we wtorek. Od godziny 15:00 do godziny 18:00 planujemy zaszczepić 12 osób, a kolejne 18 osób zostanie zaszczepionych w środę. Szczepionki będą, przynajmniej tak powinno być, docierały do nas w każdy poniedziałek - poinformowała Angelika Wyrąbkiewicz - p.o. rzecznika Urzędu Miasta we Włocławku.We Włocławku działa 9 punktów szczepień przeciw COVID-19.Szczepienia seniorów w Pałuckim Centrum Zdrowia i Przychodni Rodzinnej w Żninie rozpoczną się dziś po południu. Do końca marca szczepionych będzie 30 seniorów tygodniowo.- Od 15:00 ruszamy u nas ze szczepieniami seniorów. Specjalnie rozpoczynamy to dopiero po południu, ponieważ kurierzy rozwożący szczepionki określają dość szeroko ramy godzinowe, w których te szczepionki dowożą - powiedział dr Tomasz Zwolenkiewicz - koordynator szczepień w Pałuckim Centrum Zdrowia i Przychodni Rodzinnej w Żninie.- W tej chwili to symboliczna liczba dawek, możemy zaszczepić 30 osób na tydzień. Harmonogram mamy wypełniony do 31 marca, wszystkie terminy są zaplanowane. Mamy również listę zapasową, no ale to jest kropla w morzu potrzeb. Chętnych było zdecydowanie więcej. Był szum informacyjny. Pacjenci nie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi, bo przyszli się zapisać, wszyscy namawiają do zapisywania, ale nie ma gdzie się zapisać - dodał dr Tomasz Zwolenkiewicz.Zdaniem dra Zwolenkiewicza najlepiej zapisać się na szczepienia przez ogólnopolską infolinię 989 i czekać na informację o czasie i miejscu szczepienia.