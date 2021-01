Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19. Informacje i telefony

Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów. Sprawdź jak można zapisać się na szczepienie.

Jak można się zarejestrować?

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

4. Wyślij SMS na numer 664 908 556

Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS – kliknij.

Harmonogram rejestracji

52 349 75 93

dni robocze

8:00 - 15:00

800 100 115

godz. 7:30 - 19:30