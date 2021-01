Politolog: Donald Trump powróci w wielkim stylu

Donald Trump to ciągle bardzo ważny polityk i Partia Republikańska nie powinna go lekceważyć. Tak twierdzi politolog, Jarosław Wojtas z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK nie ma wątpliwości, że były prezydent USA wróci do polityki.- Zdecydowanie tak! Zapowiedział to już teraz. Trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najpopularniejszych polityków w Stanach Zjednoczonych. To, co powiedział - może trochę z przekąsem - że gdyby zastrzelił kogoś w 5. Alei, to i tak nie straciłby ani jednego głosu poparcia. To jest prawda, ja się z tym zgadzam, chociaż nie powinien tego mówić być może publicznie. Można Trumpa lubić bądź nie, zgadzać albo nie on jest dzisiaj najpotężniejszym politykiem Partii Republikańskiej i republikanie muszą się z tym pogodzić. Jeżeli będzie izolowany w swojej partii może stworzyć taki ruch polityczny, taką partię, która po prostu zastąpi Partię Republikańską, z którą bardzo trudno będzie wygrać. On wróci w wielkim stylu. Albo Partia Republikańska odda mu przywództwo albo stworzy własną, którą tę partię zastąpi - uważa Jarosław Wojtas.