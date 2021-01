Ochotnicy z Kujaw i Pomorza pomagają Słowakom walczyć z pandemią

Grupa ochotników z Kujaw i Pomorza pomaga Słowakom w pobieraniu próbek do testów na obecność COVID - 19. Pracują w punktach stacjonarnych i mobilnych. Łącznie na Słowację wyjechało 200 polskich wolontariuszy.

- Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci - powiedział Polskiemu Radiu PiK biorący udział w akcji Maciej Banachowski, prezes WOPR w Kujawsko-Pomorskiem.- Jesteśmy 7 osobową grupę, która składa się z ratowników medycznych oraz pracowników kwalifikowanych pierwszej pomocy. Każdy z nas pracuje osobno. Pomagamy wymazywać praktycznie całe społeczeństwo. Zgłosiliśmy się na ochotnika, chcieliśmy zobaczyć jak taka praca wygląda. Dostaliśmy pełne pakiety zabezpieczenia: kombinezony, maski, przyłbice, rękawice. Ja akurat jestem w mobilnym punkcie, jeździmy po różnych miejscowościach i wioskach położnych niekiedy bardzo daleko od miasta. Inni ratownicy działają w stacjonarnych punktach, i do nich przychodzą ludzie - mówi Maciej Banachowski.Przypomnijmy, że w piątek (22.01.) 200 polskich medyków wyruszyło na Słowację, by pomóc Słowakom w przeprowadzeniu narodowych testów na obecność Covid-19 na terenach przygranicznych.- Relacje między państwami nie mogą się opierać wyłącznie na kalkulacjach. To także odruchy serca i solidarności oraz wzajemna pomoc udzielana w czasie, kiedy inni tego najbardziej potrzebują - oświadczył we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.- Jestem bardzo zadowolony, że ten gest udało się tak szybko zrealizować - powiedział na lotnisku Igor Matovicz, premier Słowacji. Dodał, że cieszy się nie tylko z gestu, ale z wręcz braterskiego zachowania wobec Słowacji.- Polska przed 30 laty pokazała drogę z mroku komunizmu, w którym żyliśmy, a symboliczne słowo, które wówczas ogarnęło Polskę i dawało nadzieję to była: Solidarność. Do dzisiejszego dnia to słowo jest bardzo ważne w polskiej historii i myślę, że pomoc jest znakiem solidarności między Polską i Słowacją – stwierdził premier.Polacy pozostaną na Słowacji do niedzieli, 24 stycznia.