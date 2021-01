Pieką, grają, licytują - wszystko dla Celinki, która walczy o zdrowie i życie

Celinka Andrzejewska walczy o życie. Potrzeba jeszcze sporo pieniędzy na terapię genową./fot.siepomaga.pl

23 stycznia przypadają pierwsze urodziny Celinki Andrzejewskiej z Szubina. Z tej okazji w szubińskiej bibliotece zorganizowano kiermasz dobroczynny, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na jej leczenie, a wieczorem czas na koncert!

Dziewczynka choruje na SMA i - jak nam powiedziała Joanna Skimina z Komitetu Społecznego "Armia Celinkowych Aniołów" - na terapię genową mogącą uratować jej życie potrzeba 9 i pół miliona złotych. Udało się już zebrać ponad 6 milionów, ale ciągle jeszcze ponad 3 są do zdobycia:



- My się nie poddajemy, wymyślamy kolejne akcje, które się rodzą z dnia na dzień. I walczymy dalej.



- Możemy uratować to dziecko, to jest możliwe - mówi Mirosław Rzeszowski, dyrektor Rejonowej Biblioteki w Szubinie, w której zorganizowano kiermasz przede wszystkich książek, ale nie tylko, z którego dochód przeznaczony jest oczywiście na leczenie dziewczynki.





O 19.00 rozpocznie się online "Urodzinowy koncert dla Celinki" zespołu Własny Port.



O Celince można poczytać na Facebooku.