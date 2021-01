Organizacja 29. urodzin Radia Maryja w Toruniu - bez zastrzeżeń. Nie będzie śledztwa

Przypomnijmy, że w grudniowych obchodach uczestniczyli m.in rzecznik praw dziecka, byli i obecni ministrowie, Mariusz Błaszczak oraz Zbigniew Ziobro. Posłanka Joanna Scheurig - Wielgus zawiadomiła prokuraturę o możliwości złamania zasad bezpieczeństwa epidemicznego w czasie radiowych urodzin.

- Ustalono, że osoby, które zorganizowały i celebrował w kościele mszę świętą, nie dopuściły się zaniechań, które mogły doprowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Dotyczy to oczywiście zarówno zachowań przed tymi uroczystościami: rezygnacji z obchodów w mogącej pomieścić kilka tysięcy osób hali widowiskowo-sportowej i zorganizowanie wyłącznie ich w kościele. W czasie uroczystości, jak ustalono, zadbano o wymagane środki dezynfekcji, ostrzeżenia. W kulminacyjnym momencie mszy świętej liczba osób w budynku, za wyjątkiem osób zaangażowanych w sprawowaniu czynności liturgicznych, wynosiła maksymalnie 200 osób, przy powierzchni budynku przeznaczonej dla wiernych o wielkości co najmniej 3128 m kwadratowych - mówił Prokurator Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu Bartosz Wieczorek.Z postępowania wyłączyła się toruńska prokuratura.Zawiadomienie złożyła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, twierdząc, że uczestnicy obchodów nie przestrzegali obowiązujących norm sanitarnych, tzn. nie mieli maseczek, i nie zachowywali dystansu.- Ta decyzja w ogóle mnie nie dziwi. Prokuratura inaczej traktuje Kościół, inaczej traktuje Rydzyka, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Im wszystkim można więcej, a nam, którzy nie należymy do grona właśnie tych osób, można mniej. Można łamać ręce, w naszą stronę można wypuszczać gaz łzawiący, nas można aresztować. Oni mogą organizować swoje imprezy, oni mogą chodzić bez maseczki, więc mamy do czynienia po prostu z dwoma światami: równych i równiejszych - komentuje posłanka Lewicy Joanna Scheuring-WielgusWcześniej informowaliśmy, że redemptorystów nie ukarał także sanepid. Organizatorzy przekazali, że podczas Mszy św. w toruńskim sanktuarium przestrzegano obostrzeń epidemicznych.