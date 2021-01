Ciepłe słowa zza krat, dla seniorów z DPS „Jesień Życia" [zdjęcia, wideo]

Własnoręcznie zrobione kartki z życzeniami i drobne upominki trafiły do podopiecznych domu pomocy społecznej „Jesień Życia" w Bydgoszczy. Prezenty przyjechały do seniorów z koronowskiego Zakładu Karnego.

- Podopieczni koronowskiego oddziału terapeutycznego w przeważającej większości nie mają dziś do kogo wysłać kartek z życzeniami. Czas ich tworzenie był więc dla osadzonego znakomitą okazją do wspomnień oraz rozmowy na temat relacji międzypokoleniowych. Dla niektórych pensjonariuszy będą to jedyne życzenia, jakie otrzymają w czasie tych szczególnych dni.A celem naszego przedsięwzięcia było przede wszystkim umocnienie przekonania wśród osób pozbawionych wolności, jak bardzo potrzebne są zwykłe gest dobroci i życzliwości kierowane do osób starszych samotnych i chorych - mówi kpt. Karolina Kozłowska z Zakładu Karnego w Koronowie.Wszystkie upominki powstały w czasie warsztatów terapeutycznych dla więźniów.