Babcie i dziadkowie w statystyce. Przy okazji ich święta

Rola babci i dziadka wciąż się zmienia. Przez pandemię, wielu z nich nie może od miesięcy spotykać się ze swoimi wnukami, dla własnego dobra, by nie zarazić się koronawirusem. Niektóre babcie i niektórzy dziadkowie nie mogli zająć się wnukami, bo... przygotowywali się do swojego ślubu.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w 2019 roku w naszym województwie wśród nowożeńców było 213 kobiet i 353 mężczyzn po 60. roku życia. Mogą liczyć na jeszcze dość długie i szczęśliwe wspólne życie, ponieważ w 2019 roku 65-letni panowie mieli przed sobą ponad 15 lat życia, a kobiety ponad 19. Jeśli chodzi o wybór przyszłej żony czy męża, to mężczyźni mają nieco lepiej, bo np. w Inowrocławiu w ubiegłym roku na 100 mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej przypadało 159 kobiet.



W czerwcu ubiegłego roku w Kujawsko-Pomorskiem mieszkało prawie 41 tysięcy osób powyżej 85. roku życia. W Sylwestra 2019 roku Nowy Rok witało 67 stulatków w Toruniu i 92 w Bydgoszczy.



Licząc stosunek seniorów, czyli 65-latków i starszych do dzieci do 14. roku życia, to najwięcej starszych osób jest w Ciechocinku - tam na 100 młodych ludzi we wspomnianym przedziale wiekowym przypada 219 seniorów, we Włocławku 164, a w Radziejowie 165, najmniej (od 52 do 60 ) jest w gminach wiejskich Obrowo, Brodnica i Białe Błota pod Bydgoszczą.