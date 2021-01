Na oczach dzieci wyrzuciła psa z 10. piętra: jest wyrok za znęcanie się nad Kajtkiem

10 miesięcy kary pozbawienia wolności, 8-letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązka w wysokości 3 tys. zł na rzecz ochrony zwierząt – taką karę otrzymała bydgoszczanka, która wyrzuciła swojego psa z 10. piętra wieżowca.

O wyroku informuje na Facebooku kujawsko-pomorski oddział OTOZ Animals, który występował w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. - Nic nie zwróci życia Kajtkowi. Ale wyrok, który zapadł pozwala wierzyć, że sprawcy znęcania się nad zwierzętami już nie mogą spać spokojnie – czytamy.Wydarzenie miało miejsce w czerwcu minionego roku. Pijana właścicielka znęcała się swoim psem ściskając i podduszając go tak mocno, że zwierzę skomlało z bólu. Później wyszła z psem na balkon i wyrzuciła go z 10. piętra wieżowca. Dramat rozegrał się na oczach dzieci, które widziały jak zwierzę kona. Kiedy policja przyjechała na miejsce, badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu we krwi. Kobieta usłyszała zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem.