„Bromberg stał się na powrót Bydgoszczą”. Uczcili 101. rocznicę [zdjęcia]

Wystawa fotografii dokumentujących proces powrotu naszego regionu do kraju w latach 1918-1920 otwarta została w środę przy bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim. 101. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy uczcili przedstawiciele władz miasta i województwa.

Na wystawie przy UW są m.in. zdjęcia z protestu mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy czy ochotników we włocławskim okopie. Wystawę wraz z wicewojewodą otworzyli: profesor Mirosław Golon - szef Instytutu Narodowego w Gdańsku i Edyta Cisewska - naczelnik bydgoskiego oddziału IPN.- 19 stycznia ostatni niemiecki burmistrz Hugo Wolf przekazał klucze do miasta Janowi Maciaszkowi -komisarzowi rządu RP na Bydgoszcz. 20 stycznia 1920 roku do Bydgoszczy wkraczają wojska polskie, również zaczyna urzędowanie Jan Maciaszek jako pierwszy komisaryczny prezydent Bydgoszczy. 22 stycznia do Bydgoszczy przyjeżdża dowódca frontu wielkopolskiego - generał Józef Dowbor-Muśnicki – przypominała Eliza Cisewska.- Świętujemy 101. rocznicę dnia, w którym Bromberg stał się na powrót Bydgoszczą – dodał wicewojewoda Józef Ramlau.- Ten dzień jest najważniejszy. Wyszło niemieckie wojsko, a 40 kilka minut po wycofaniu niemieckiego garnizonu, wkraczają pierwsze jednostki Wojska Polskiego. Ci żołnierze przejmują faktycznie już pełną władzę – podkreślał prof. Mirosław Golon. Historycy spierają się bowiem o datę obchodów.Profesor Golon zachęcał do obejrzenia pełnej wersji ekspozycji w Internecie - na ipn.gov.pl. IPN przygotował również materiały dla nauczycieli. Do szkół trafiła też gra o postaciach tego okresu.