Terytorialsi szkolą się w Toruniu z opieki nad leżącym pacjentem [zdjęcia]

Toruńskie Centrum Szkolenia WOT przygotowuje żołnierzy terytorialsów do opieki nad chorymi. Zajęcia odbywają się w Szpitalu Tymczasowym w Ciechocinku. Właśnie skończyła się kolejna edycja kursu opieki nad leżącym pacjentem.

- Kurs wsparcia personelu medycznego w opiece nad pacjentem leżącym ukończyłam w listopadzie - mówi szer. Anna Huzarska z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej- Chwilę później mogłam już sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Zgłosiłam się do pomocy w gdańskim DPS „Złota jesień", w którym personel został mocno okrojony ze względu na sytuację epidemiczną w placówce. Sądzę, że szkolenie w CSWOT przygotowało mnie dobrze, gdyż większość obowiązków, które wykonywałam tj. zmiana pościeli, karmienie, higiena pacjenta, była mi znana z kursu. Praca była bardzo ciężkai wyczerpująca, ale też satysfakcjonująca. Personel Domu Pomocy Społecznej był naprawdę wdzięczny za pomoc otrzymaną od żołnierzy WOT.Miniona edycja kursu jest wyjątkowa, gdyż dzięki współpracy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku zajęcia praktyczne prowadzone są w Szpitalu Tymczasowym. Wykorzystanie przestrzeni isprzętów będących na stanie szpitala sprawia, że kursanci mogą odbywać szkolenie w realnych warunkach.Szpital Tymczasowy powstał na bazie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego i posiada 250 miejsc dla osób chorych. Obecnie nie przyjmuje pacjentów, ale stanowi rezerwę na czas uderzenia trzeciej fali Covid-19.Trzydniowe szkolenie prowadzi wykwalifikowany personel: pielęgniarki, psycholog oraz metodyk nauczania. Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu psychologii, metodyki oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności opieki nad osobami starszymi i leżącymi, kolejne dwa dni to ćwiczenia praktyczne.