Ministerstwo kontaktuje się z restauratorami, którzy otwierają lokale

- W sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorców, resort rozwoju będzie podchodzić do każdego przedsiębiorcy indywidualnie - zapewniała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, która była gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

- Postanowiliśmy bardzo mocno indywidualnie podejść do każdego przypadku przedsiębiorcy, który zadeklarował w przestrzeni publicznej (...), że będzie się otwierał lub zamierza to zrobić lub już tak funkcjonuje. Uruchomiliśmy infolinię biznes.gov, jak również centrum obsługi klienta kontaktowało się i będzie się kontaktowało do najbliższego piątku z przedsiębiorcami. Okazuje się, że na początku tego tygodnia, kiedy przedsiębiorcy mieli masowo swoje obiekty otwierać, to okazało się, że na szczęście odpowiedzialność Polaków i podejście bardzo solidarnościowe zwyciężyło - mówił Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ