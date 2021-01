Śnieg i błoto na ulicach. Trudne warunki na drogach w Bydgoszczy [wideo]

Po nocnych opadach śniegu wszystkie główne drogi w Kujawsko-Pomorskiem są przejezdne. Gorzej jest w miastach - w Bydgoszczy na ulicach panują bardzo trudne warunki do jazdy.

We wtorek od rana przez Bydgoszcz trudno przejechać. Na głównych drogach miejscami leży śnieg i błoto pośniegowe. - O godz. 23.00 w poniedziałek na ulice wyjechało 13 solarek, ale brak ruchu pojazdów i niska temperatura gruntu, osłabiły działanie soli. Obecnie na miejskich trasach pracuje 10 solarek - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.Lepiej jest na drogach regionu. - W związku z nocnymi opadami śniegu na trasy wyjechało i nadal pracuje ponad 80 pługów i pługo-solarek - poinformował dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Władysław Kończak. W nocy z poniedziałku na wtorek nie doszło do poważniejszych zdarzeń drogowych. Przed godziną 8.00 na drodze krajowej nr 25 Bydgoszcz - Inowrocław w Prądocinie doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarówki. Po zdarzeniu na trasie tworzyły się kilkukilometrowe korki.W regionie spadło około 5-10 cm śniegu, temperatura z kilkunastu stopni mrozu w nocy wzrosła rano minus 7-8 stopni. Na drogach konieczne jest zachowanie ostrożności podczas jazdy samochodem, odpowiedniej prędkości i odstępów pomiędzy pojazdami, bowiem o miejscami drogi mogą być śliskie.