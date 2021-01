Płonął sklep z częściami motoryzacyjnymi. Pożar na bydgoskich Bartodziejach

Dziesięć strażackich zastępów gasiło nad ranem duży pożar w Bydgoszczy. Palił się dach sklepu z częściami motoryzacyjnymi przy ulicy Bocznej na Bartodziejach.

Informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do strażaków o 4:45.- Pożarem była objęta cała hala o powierzchni 20 na 40 m kw. Niestety praktycznie wszystko, co znajdowało się w tej hali, uległo spaleniu. W hali znajdowały się materiały motoryzacyjne, części zamienne do samochodów - to wszystko materiały mocno podatne na pożar - mówi kapitan Karol Smarz, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.Na szczęście nikt w pożarze nie ucierpiał.