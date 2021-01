Z Chełmży znów pociągiem do Bydgoszczy. Rozkład jazdy budzi emocje

Punktualnie o 6:32 pierwszy po miesięcznej przerwie pociąg z Chełmży do Bydgoszczy odjechał z chełmżyńskiego dworca.

Dla wielu pasażerów to jedyny możliwy dojazd do pracy i nie przeszkadza im nawet 10% podwyżka ceny biletów na połączenia regionalne.– Dla mnie ta podwyżka to żaden problem, może być i o 20%, byleby te pociągi jeździły. Tym którym jechałam o 4.40 to trochę ludzi jechało, także jestem za. Ja mam siostrę w Bydgoszczy więc uważam, że te połączenia są jak najbardziej potrzebne. W związku z tym, że połączenie były wstrzymane miesiąc temu, to Chełmża, Unisław jak i inne wioski były odcięte całkowicie, a godziny 6.30 czy 7.30 to nie jest pod ludzi, nie wiem dla kogo to jest zrobione – mówili pasażerowie.Połączenie zostało przywrócone po miesięcznej przerwie. Jak poinformował urząd marszałkowski, było to możliwe dzięki atrakcyjnej ofercie przewoźnika.