Minus 12 w klasie! Jedna ze szkół w Grudziądzu nadal zamknięta!

20 stopniowy mróz sparaliżował pracę w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu.

Nie wszyscy uczniowie z klas 1-3 mogli w poniedziałek wrócić do szkoły. W Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu popsuło się ogrzewanie. Jak mówi dyrektor placówki Cezary Darłak, w klasach było bardzo zimno.– Po godzinie 7.00 mierzyliśmy temperaturę, było - 12 stopni w klasach. Nie narażę dzieci na pracę w takich warunkach, zresztą to niezgodne z przepisami. Zadzwoniłem do Wydziału Edukacji, panią dyrektor poinformowałem. Będziemy prowadzili zajęcia zdalne. Zobaczymy co było przyczyną tej awarii. Pracownicy firmy OPEC już są na miejscu. Nie jest to nasza wina, myślę, że rodzice zrozumieją – dodał Cezary Darłak.Na razie nie wiadomo czy dzieci wrócą jutro do szkoły, wszystko zaleźy czy uda się naprawić ogrzewanie i odpowiednio ogrzać klasy.,