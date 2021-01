Po kilku miesiącach przerwy mieszkańcy regionu znowu mogą dojechać z Laskowic Pomorskich do Czerska koleją. Fot. Marcin Doliński

Pierwszy pociąg odjechał dzisiaj z Laskowic punktualnie o godzinie 6.32.– Czekałam z utęsknieniem, żeby te pociągi wróciły, bo dojazd do pracy dla mnie bez tych połączeń był wyzwaniem. Jechałam 100 km do Tczewa, a potem drugie 100 do Laskowic. Podróż zajmowała mi 4 godziny – mówi jedna z pasażerek.Przywrócono również połączenie Chełmża - Bydgoszcz.