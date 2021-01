Takiego mrozu dawno nie było! Drogi w naszym regionie przejezdne [wideo]

- Drogie krajowe, ekspresowe i autostrady w województwie kujawsko-pomorskim są przejezdne, a ich nawierzchnia jest czarna i mokra – inforrmuje dyżurny z bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W niedzielę rano świeci słońce, a temperatura waha się od -18 do -16 st. C.

Jedna ofiara śmiertelna i dwie osoby ranne w sobotnim wypadku w miejscowości Michale, koło Świecia oraz niegroźna kolizja we Włocławku, spowodowana niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze - to policyjny bilans z ostatniej doby. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, noc minęła w miarę spokojnie. Zwiększonej liczby interwencji nie odnotowali również strażacy. W kujawsko-pomorskim odnotowali 11 wezwań. Większość z nich nie była jednak związana z atakiem zimy.Na głównych drogach w regionie nie ma utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi. - Drogi są czarne. Nie zalega na nich śnieg ani błoto. Warunki do jazdy są dobre. Świeci słońce, nie notujemy poważniejszych zdarzeń drogowych - mówi dyżurny.Dodaje, że w sobotę wieczorem i w nocy na trasach pracowały pługi i pługopiaskarki, a sytuacja jest na bieżąco kontrolowana.