Kurator Marek Gralik: szkoły przygotowane na powrót najmłodszych uczniów

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w poniedziałek (18 stycznia) wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Powrót będzie odbywał się w reżimie sanitarnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół. Wskazano m.in., że jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach. Dyrektorzy szkół mają tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Wskazane jest także wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.Za przygotowanie szkół do powrotu do zajęć stacjonarnych odpowiedzialni są dyrektorzy placówek, we współpracy z organami prowadzącymi - starostami, wójtami gmin, prezydentami i burmistrzami miast.Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik podkreśla, że szkoły w regionie są dobrze przygotowane na ponowne przyjęcie uczniów. - Powrót ten był wyczekiwany przez wszystkich - rodziców, nauczycieli i przede wszystkim dzieci, a kuratorium otrzymywało wiele sygnałów o konieczności podjęcia takiej decyzji - mówił Marek Gralik.Z kolei prezydent Torunia Michał Zaleski zapewnił, że Urząd Miasta jest w stałym kontakcie z dyrektorami, którzy będą w swoich placówkach wdrażali wytyczne przekazane przez ministerstwo.Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października. Nie wiadomo, kiedy do szkoły będą mogli wrócić starsi uczniowie. Na razie ósmoklasiści i maturzyści, mogą korzystać z konsultacji.