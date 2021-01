Wypadek w Szpetalu Górnym koło Włocławka. 2 osoby ranne

W zderzeniu dwóch aut osobowych poszkodowane zostały dwie osoby. Fot. Archiwum

Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 67 w Szpetalu Górnym koło Włocławka. Dwie osoby zostały ranne - poinformował dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Ryszard Duljan.

Do wypadku doszło na 20. km drogi krajowej nr 67 w Szpetalu Górnym, na odcinku Lipno - Włocławek. W zderzeniu dwóch aut osobowych poszkodowane zostały dwie osoby.



- Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący audi 34-latek nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu volkswagenowi, który jechał w kierunku Włocławka, czym zmusił kierującego, by zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z oplem, z kolei na przyczepkę ciągniętą przez opla najechało jeszcze bmw. W wyniku tego zdarzenia osoby z volkswagena polo zostały przewiezione do szpitala - powiedział starszy sierżant Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji.



W czasie, gdy trasa była zablokowana, ruch samochodów kierowany był na objazd.



Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w powiecie świeckim. Po godz. 14:00 w miejscowości Michale na drodze powiatowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu zginęła pasażerka jednego z aut. Podróżujący z nią mężczyzna ma uraz nogi i został zabrany do szpitala. Drugi kierowca początkowo oddalił się z miejsca zdarzenia, ale później wrócił. On również w wyniku ogólnych obrażeń został zabrany do szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczyło również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.



Warunki na drogach w woj. kujawsko-pomorskim są w sobotnie popołudnie bardzo trudne. W wielu miejscach pada śnieg, który utrudnia widoczność, a na jezdniach zalega jego niewielka warstwa, bądź są one oblodzone.