80-latkowie ruszyli rejestrować się na szczepienia. Jak to zrobić?

Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19. Od piątku mogą zapisywać się osoby 80 plus. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia, ale w najbliższych tygodniach każdy punkt szczepień będzie otrzymywać zaledwie 30 dawek na tydzień.

Na Kujawach i Pomorzu jest prawie 300 punktów szczepień. Seniorzy mogą rejestrować się na szczepienie na trzy sposoby: poprzez infolinię o numerze 989, przez stronę internetową pacjent.gov.pl oraz w punkcie szczepień. W bydgoskim Centrum Medycznym Intercor na osiedlu Leśnym starsze osoby chętnie zapisują się na szczepienie.– To jest moja przychodnia, więc wsiadłam w taksówkę i przyjechałam. Mam 86 lat i już jestem zapisana.– Każdy punkt szczepień w Polsce otrzyma 30 dawek, to bardzo niewiele, bo to jest 30 osób. To nie jest stan stabilny, bo ma potrwać do końca marca. My jesteśmy gotowi szczepić 200 osób tygodniowo – Szymon Karwowski, prezes Zarządu Spółki Lekarzy Intercor.Także od piątku (18.01) wszystkie osoby pełnoletnie mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się. By to zrobić, trzeba wejść na stronę www.gov.pl/szczepimy się. Kiedy przyjdzie ich kolej, otrzymają informację o terminie szczepienia.