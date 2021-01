Serce ze światełek w rocznicę śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Grudziądzanie włączyli się w w ogólnopolską akcję "stophejt!". 14 stycznia mijają dwa lata od śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na rynku głównym ustawiano płonące serce ze zniczy.

- Mijają dwa lata od śmierci polityka, społecznika, samorządowca, ale też normalnego, ciepłego człowieka, przyjaciela, ojca rodziny - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - To, co jest ważne, to nie tylko pamięć o Pawle Adamowiczu, ale także jego przesłanie: dzielenie się dobrem, walka z hejtem, z podziałami, które doprowadziły do jego tragicznej śmierci. Ważne jest, żebyśmy z tej tragedii wyciągnęli wnioski. Czy jesteśmy dzisiaj lepsi? Czy podziały zostały zasypane (...)?Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.